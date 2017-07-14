Стихия, бушевавшая во Владивостоке, оставила жителей без света 10:57, 14 июля Стихия, бушевавшая во Владивостоке, оставила жителей без света
Во Владивостоке решается вопрос о лагере 10:46, 14 июля Во Владивостоке решается вопрос о лагере "Седанка" (Эксклюзив)
Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь 10:12, 14 июля Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь (Фото)
Новостная лента
Июль, 14 пятница
11:02
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
11:02
​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса Эксклюзив
11:02
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
10:57
Стихия, бушевавшая во Владивостоке, оставила жителей без света
10:46
Во Владивостоке решается вопрос о лагере "Седанка" Эксклюзив
10:35
Косметолог попалась на мошенничестве во Владивостоке
10:29
Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана Фото
10:23
Почти две трети россиян уверены, что молодым дальневосточникам надо выдавать жилье
10:12
Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь Фото
10:04
Сергея Запорожца «припарковали» в колонии на 2,5 года
09:54
Водитель получил серьезные травмы, уснув за рулем, во Владивостоке
09:42
Ливень затопил жилую многоэтажку во Владивостоке Видео
09:32
Разработан список требований к освоению «дв-гектара»
09:20
Два авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:15
«Дорожные карты» но новым поселениям в ДФО появятся в открытом доступе
09:12
Малолетний ребенок утонул в Приморье
09:08
Гороскоп на 14 июля
08:56
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июля Адреса
08:52
Вечером во Владивостоке вновь пойдет дождь
07:17
На улице Тобольской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей
06:20
Около 40 кораблей примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке
05:12
В России могут ввести многомиллионные штрафы за клевету и ложь в соцсетях
04:15
Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана
03:02
Толчки в КНДР были вызваны землетрясением, а не испытанием ядерного оружия
02:17
Трамп рассказал, что вел себя жестко при встрече с Путиным
01:11
Россиянин решил продать грязь с «Нашествия» по сходной цене
00:39
Экспорт Китая в июне 2017 года вырос почти на 12%
Июль, 13 четверг
23:45
«Огни города» представляет центр современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
22:40
Юных горожан приглашают к участию в конкурсе поделок «Мой любимый Владивосток»
21:26
Во Владивостоке продолжается школьная эстафета «Служу России!» Фото
20:19
Приём заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус» продолжается во Владивостоке
19:34
С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконных рекламных конструкций
18:16
Спортсмены муниципальной школы единоборств заняли призовые места на международном чемпионате по тхэквондо Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке решается вопрос о лагере "Седанка"

Причиной всего произошедшего был ​норовирус
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу сроков закрытия пищеблока в детском лагере "Седанка", сообщает РИА VladNews. Как рассказала в беседе с корреспондентом агентства начальник лагеря Анна Кириленко, это стандартная процедура, она началась в 9:30; здесь будут рассмотрены результаты анализов и смывов, взятых Роспотребнадзором.

Напомним, Роспотребнадзор вынес предписание о приостановке работы пищеблока детского лагеря "Седанка" в пригороде Владивостока - после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией

Как стало известно теперь, причиной всего произошедшего на "Седанке" был норовирус - как правило, самоизлечивающаяся болезнь; ее симптомы - тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота (у детей в симтоматике преобладает рвота); лечение - симптоматическое, а также восполнение потери жидкости.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана
10:29, 14 июля 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана

На судне «Ханнара» прибыли свыше 50 участников «Евразийской экспедиции»

Ливень затопил жилую многоэтажку во Владивостоке
09:42, 14 июля 2017 Ливень затопил жилую многоэтажку во Владивостоке

Сильный дождь ударил по Приморью

Разработан список требований к освоению «дв-гектара»
09:32, 14 июля 2017 Разработан список требований к освоению «дв-гектара»

Эти критерии будут указаны в декларации, которую будут заполнять граждане через 3 года после получения участка

Два авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:20, 14 июля 2017 Два авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании

Гороскоп на 14 июля
09:08, 14 июля 2017 Гороскоп на 14 июля

День будет благоприятным

Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июля
08:56, 14 июля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Вечером во Владивостоке вновь пойдет дождь
08:52, 14 июля 2017 Вечером во Владивостоке вновь пойдет дождь

В некоторых районах Приморья продут грозовые ливни