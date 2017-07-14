Причиной всего произошедшего был ​норовирус

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу сроков закрытия пищеблока в детском лагере "Седанка", сообщает РИА VladNews. Как рассказала в беседе с корреспондентом агентства начальник лагеря Анна Кириленко, это стандартная процедура, она началась в 9:30; здесь будут рассмотрены результаты анализов и смывов, взятых Роспотребнадзором.

Напомним, Роспотребнадзор вынес предписание о приостановке работы пищеблока детского лагеря "Седанка" в пригороде Владивостока - после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией.

Как стало известно теперь, причиной всего произошедшего на "Седанке" был норовирус - как правило, самоизлечивающаяся болезнь; ее симптомы - тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота (у детей в симтоматике преобладает рвота); лечение - симптоматическое, а также восполнение потери жидкости.