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Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана

На судне «Ханнара» прибыли свыше 50 участников «Евразийской экспедиции»
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном вчера, 13 июля, вечером в столицу Приморья из этого второго по величине города Южной Кореи на судне «Ханнара» прибыли свыше 50 участников «Евразийской экспедиции» (в ее составе – артисты, спортсмены, студенты), а также большая группа курсантов Пусанского мореходного училища, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Делегацию возглавляет прибывший во Владивосток авиарейсом мэр Пусана Со Бёнг Су, которого сопровождают сотрудники мэрии, депутаты и бизнесмены.

Гостей в помещении морвокзала приветствовал исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов. Он подчеркнул, что в эти дни мы отмечаем знаменательный юбилей – 25-летие заключения договора о побратимстве между Владивостоком и Пусаном. И этот визит подтверждает развитие и динамику плодотворного и разностороннего сотрудничества между нашими городами.

«А 14 июля, - отметил Константин Межонов, - жители и гости Владивостока с удовольствием придут на подготовленную гостями интересную и яркую программу в рамках Дня Пусана. Добро пожаловать во Владивосток!».

С ответным словом выступил мэр Пусана Со Бёнг Су, который пожелал Владивостоку динамичного развития и процветания.

В ходе торжественной церемонии встречи гостям преподнесли хлеб-соль, перед ними выступили барабанщицы Дальрыбвтуза, коллективы русских народных танцев.

В рамках 25-летия установления побратимских отношений сегодня, 14 июля, во Владивостоке состоится День Пусана. Его программа обещает быть весьма насыщенной, разнообразной и интересной для посетителей всех возрастов.

Так, с 11 до 18 часов на набережной Спортивной гавани пройдет большой концерт российских и корейских творческих коллективов, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, уроки каллиграфии, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка.

Затем в 16 часов в спорткомплексе «Олимпиец» начнется баскетбольный матч между сборными командами Владивостока и Пусана.

А в 19 часов в Приморской краевой филармонии состоится музыкальный вечер «Пусан-Владивосток» с совместным участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра. Вход на этот концерт будет осуществляться по пригласительным билетам.

После завершения программы Дня Пусана делегация «Евразийской экспедиции» отправится из Владивостока через Китай, Монголию и Россию до Санкт-Петербурга, останавливаясь по пути в крупных городах для знакомства с их бизнесом, культурой, жизнью и укрепления дружеских связей.

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