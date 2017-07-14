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Косметолог попалась на мошенничестве во Владивостоке

Злоумышленница получила по заслугам
Фото: fainaidea.com Фото: fainaidea.com
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока осуждена за мошенничество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка дела трудоустраивалась косметологом в салоны красоты города Владивостока, оказывающие, в том числе косметологические услуги.

Войдя в доверие к руководству салона, она сообщала заведомо ложные сведения о наличии у нее связей и возможностей в льготном порядке получить лицензию, предоставляющую право заниматься фармацевтической деятельностью, предлагая свою помощь в оказании содействия в таком лицензировании.

Хозяева салонов соглашались на предложения фигурантки и производили предварительную оплату, включающую расходы непосредственно на лицензирование, а также стоимость ее услуг. Далее злоумышленника демонстрировала подложные приказы руководителя департамента здравоохранения Приморского края о якобы выдаче лицензии потерпевшим.

По заранее разработанной схеме подсудимой удалось «заработать» практически 250 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2-х лет исправительных работ в специализированном учреждении, а также штраф в размере 200 тыс. рублей.

Также осужденная должна будет выплатить потерпевшим причиненный ущерб.

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