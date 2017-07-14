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Почти две трети россиян уверены, что молодым дальневосточникам надо выдавать жилье

​На сайте Минвостокразвития завершился онлайн-опрос
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

На сайте Минвостокразвития завершился онлайн-опрос «Что нужно для быстрого демографического развития Дальнего Востока?», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, согласно результатам, 59,7% посетителей портала считают предоставление субсидии на жилье молодым и многодетным семьям важнейшим фактором для повышения рождаемости в регионе. Разработка системы предоставления жилья в собственность после 10-летней работы на предприятии и возможность получения бесплатного жилья также названы в числе приоритетов для укоренения молодежи в макрорегионе, за такие варианты проголосовало 34% и 22% респондентов соответственно.

Эти же факторы, по мнению участников опроса, являются ключевыми для привлечения жителей из других регионов – 39% и 36%. Третий по популярности ответ – информирование о новых заводах и предприятиях, которые создаются в регионе.

Более трети опрошенных на вопрос «Что необходимо сделать для увеличения численности населения на Дальнем Востоке?» выбрали вариант «помогать бизнесу развиваться». Практически равное количество опрошенных считают, что этой цели можно достичь, стимулируя уровень рождаемости - 22 %, обеспечивая работой выпускников вузов и колледжей – 22 и переезд из других регионов страны - 21%.

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