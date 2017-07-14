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Фоторепортажи

Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь

Старт в будущее...
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Команда "Восток" несмотря на горячую поддержку многочисленных болельщиков и присутствие исполняющего обязанности главы администрации г. Владивосток Константина Межонова ожидаемо уступила со счетом 37 - 54 традиционному сопернику по чемпионату России команде "Мега - Лада" из Тольятти на первой на своем треке гонке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как не велико было желание наших гонщиков реабилитироваться перед своими болельщиками за предшествующий проигрыш на поле

соперника, увы, чудес на свете не бывает.

Обескровленные уходом из команды опытных лидеров, принесшим Владивостоку два титула чемпионов России, молодые гонщики приморской столицы не смогли на равных сражаться с соперником.

Впрочем, совсем уж опускать руки перед именитым соперником наши спортсмены не собирались, и хотя опыта им зачастую не хватало, тем не менее, борьбу тольяттинцам они навязали вполне серьезную.  

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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