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Политика и экономика

Сергея Запорожца «припарковали» в колонии на 2,5 года

Бывший руководитель «Приморкрайстроя» заплатил своей свободой за помощь дочери бюджетными деньгами
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему руководителю «Приморкрайстроя» Сергею Запорожцу. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Елена Телегина, слушание прошло в особом порядке: Уголовный кодекс РФ предусматривает в этом случае, что дело рассматривается судом без исследования доказательств, а значит, намного быстрее. Приговор в законную силу не вступил, так как сторонам дано время на обжалование решения суда.

Фрунзенский суд осудил Сергея Запорожца по статье 160 УК РФ (растрата) на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года. Необходимо отметить, что Запорожец добровольно возместил ущерб в полном объеме (более 1,8 миллиона). 

В судебном заседании было установлено, что глава «Приморкрайстроя» с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора и действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК «Приморкрайстрой» на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им дирекции.

При этом данные работы предусматривались договором об освоении территории, заключенным с ООО «Малиновый слон», которым руководила дочь фигуранта.

В результате таких действий от имени КППК «Приморкрайстрой» были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, которые подлежали оплате за счет средств компании дочери фигуранта.

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