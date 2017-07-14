Ливень затопил жилую многоэтажку во Владивостоке

Сильный дождь ударил по Приморью

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Минувшим вечером во Владивостоке начался сильный грозовой дождь, который устроил настоящий потоп в одном из многоквартирных домов, сообщает РИА VladNews.

В микрорайоне Снеговая падь было остановлено 4 лифта в 25-этажом доме по улице Щетининой, 27. Сильный дождь затопил подъезд и квартиры.

На видеозаписи отчетливо видно, как потоки воды льются из потолка.

Как сообщают жители дома, крыша находится в плачевном состоянии, однако управляющая компания предпринимать какие-то меры не спешит.

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