«Дорожные карты» но новым поселениям в ДФО появятся в открытом доступе

Это произойдет после их официального утверждения Минвостоком

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития утверждает представленные дальневосточными регионами «дорожные карты» по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы «Дальневосточный гектар». Об этом заявил заместитель главы министерства Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«После их утверждения такие карты будут размещены в открытом доступе в сети Интернет, в том числе на сайте Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», - отметил Сергей Качаев.

По словам замминистра, «все дальневосточные регионы в том или ином виде планируют создание новых населенных пунктов или расширение границ уже существующих».

«В настоящее время пока только два региона планируют создавать новые населенные пункты – Хабаровский край и Сахалинская область. Однако остальные регионы планируют расширять границы уже существующих населенных пунктов. «Дорожная карта» нужна самому региону, чтобы понимать, что, когда и кто должен делать по созданию этих населенных пунктов, за счет каких финансовых средств. Также эта информация нужна и гражданам, в том числе получателям «дальневосточного гектара», чтобы понимать, когда и какой объект инфраструктуры будет создан рядом с их земельными участками, что должна сделать власть, что должны сделать граждане, чтобы появился новый населенный пункт или расширилась граница уже существующего, и когда это все произойдет. «Дорожная карта» проясняет эту ситуацию», - рассказал замглавы Минвостокразвития России.

По словам замминистра, в настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков.