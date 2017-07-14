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Малолетний ребенок утонул в Приморье

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В среду в больницу с селе Владимиро -Александровское было доставлено тело 4-летнего ребенка с признаками утопления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, оставшись на непродолжительное время без присмотра, упал в септик для откачки вод и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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