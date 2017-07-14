Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул.80, 82, 84, 86, 86А, 88, 92,

Белинского ул.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

Восточная 5-я ул.3, 5, 7, 86, 88, 9,

Ключ 5-й ул.38,

Лесопитомник ул.2А, 3, 4, 5, 7, 8, 6А, 6, 1А, 8В,

Народный пр-кт 53,

Океанский пр-кт 30,

Пологая ул.54А, 55, 63, 65, 65А, 65Б, 67, 69,

Прапорщика Комарова ул.32, 24,

Пятая ул.12А, 8А, 12В, 9, 12Б, 15, 14А, 11, 13, 17,

Разина ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 49,

Сиреневая ул.34А,

Четвертая ул.3, 8, 6,

Шевелева ул.21,

Шестая ул.9,

Шоссейная 2-я ул.13, 15, 19, 58,

Шоссейная 3-я ул.12, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.