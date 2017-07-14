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Вечером во Владивостоке вновь пойдет дождь

В некоторых районах Приморья продут грозовые ливни
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, пр грозе до сильного. Температура воздуха +20...+35 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C, в пригороде до 30°C. Температура воды в Амурском заливе +20 °C.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +29...+31 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

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