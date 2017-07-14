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Азия

Толчки в КНДР были вызваны землетрясением, а не испытанием ядерного оружия

Ситуацию прокомментировал Пентагон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Подземные толчки магнитудой 5.8 баллов, зафиксированные у восточных берегов КНДР - это естественное землетрясение, а не результат испытания ядерного оружия. Так считают в американском Пентагоне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Проанализированные нами данные говорят о том, что это не результат какого-то очередного ядерного испытания в Северной Корее. То есть, мы имеем дело с обыкновенным землетрясением, одним из тех, которые то и дело происходят в разных районах земного шара", - цитирует информационное агентство Reuters Джейми Дэвиса, официального представителя оборонного ведомства США.

Землетрясение в Северное Корее было зафиксировано накануне в 19:48 по универсальному времени, то есть в 22:48 по Москве. Эпицентр толчков - точка, расположенная в 176 километрах от города Хомюл-ли, что в провинции Хамген-Пукто.

Геологи говорят, что по угрозе последствий, произошедшее землетрясение относится к зеленому уровню - то есть, оно не спровоцировало сколько-нибудь явный экономический урон.

В Пентагоне, тем временем, продолжают пристально следить за Корейским регионом - в США уверены, что в КНДР затевают очередные испытания ЯО.

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