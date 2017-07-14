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Политика и экономика

Трамп рассказал, что вел себя жестко при встрече с Путиным

Президентов РФ и США связывают крайне важные отношения
Фото: kremlin.ru/ Фото: kremlin.ru/
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Американский президент Дональд Трамп признался, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге занял жесткую позицию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Я вел себя очень жестоко в общении с Путиным», - заявил он в интервью агентству Рейтер.

В то же время президент США выразил сомнения в том, что Владимир Путин действительно поддерживает его политику.

«Посмотрите, что я уже сделал: цены на нефть пошли вниз; мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. А это именно то, чего не хочет Путин. Кроме того, мы добавили 56 млрд долларов на военное оборудование — по сравнению с прошлогодним бюджетом. Глава РФ этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?», - говорит американский лидер.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что президентов РФ и США связывают крайне важные отношения, которые могут спасти многие жизни. В качестве примера он привел достигнутое в Гамбурге соглашение о перемирии на юге Сирии.

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