Жителей и гостей Владивостока приглашают на День Пусана

Программа мероприятий

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в четверг, 13 июля, в столицу Приморья из этого второго по величине города Южной Кореи на судне «Ханнара» прибыли свыше 50 участников «Евразийской экспедиции» (в ее составе – артисты, спортсмены, студенты), а также большая группа курсантов Пусанского мореходного училища, сообщат РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Делегацию возглавляет прибывший во Владивосток вчера вечером авиарейсом мэр Пусана Со Бёнг Су, которого сопровождают сотрудники мэрии, депутаты и бизнесмены.

Делегацию в здании морского вокзала приветствовал исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов. Он подчеркнул, что в эти дни мы отмечаем знаменательный юбилей – 25-летие заключения договора о побратимстве между Владивостоком и Пусаном. И этот визит подтверждает развитие и динамику плодотворного и разностороннего сотрудничества между нашими городами.

«А уже завтра, - отметил Константин Межонов, - жители и гости Владивостока с удовольствием придут на подготовленную гостями интересную и яркую программу в рамках Дня Пусана. Добро пожаловать во Владивосток!»

В ходе сегодняшней торжественной церемонии встречи на причале морского вокзала гостям преподнесли хлеб-соль, перед ними выступили барабанщицы Дальрыбвтуза, коллективы русских народных песен и танцев.

В рамках 25-летия установления побратимских отношений в пятницу, 14 июля, во Владивостоке состоится День Пусана. Его программа обещает быть весьма насыщенной, разнообразной и интересной для посетителей всех возрастов.

Так, с 11 до 18 часов на набережной Спортивной гавани пройдет большой концерт российских и корейских творческих коллективов, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, уроки каллиграфии, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка.

Затем в 16 часов в спорткомплексе «Олимпиец» начнется баскетбольный матч между сборными командами Владивостока и Пусана.

А в 19 часов в Приморской краевой филармонии состоится музыкальный вечер «Пусан-Владивосток» с совместным участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра. Вход на этот концерт будет осуществляться по пригласительным билетам.

После завершения программы Дня Пусана делегация «Евразийской экспедиции» отправится из Владивостока через Китай, Монголию и Россию до Санкт-Петербурга, останавливаясь по пути в крупных городах для знакомства с их бизнесом, культурой, жизнью и укрепления дружеских связей.