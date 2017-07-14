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Россия

В России могут ввести многомиллионные штрафы за клевету и ложь в соцсетях

Наказания, предлагаемые депутатами, - от 3 до 50 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Члены фракции "Единая Россия" в Госдуме инициировали законопроект, который устанавливает миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Штрафы установлены высокие", - заявил в среду журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он пояснил, что размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей.

Как проинформировал представитель парламентского большинства, законопроект прошел экспертный совет фракции, и сегодня вносится официально в Госдуму.

"Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях", - сказал Исаев.

Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.

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