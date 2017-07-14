Экспорт Китая в июне 2017 года вырос почти на 12%

Соответствующие цифры были приведены таможенным управлением

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Экспорт Китая в июне 2017 года в долларовом эквиваленте показал прирост в 11,3% в сравнении с июнем 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Импорт Китая в июне 2017 года вырос на 17,2% если сравнивать с показателями июня предыдущего года. Соответствующие цифры были приведены таможенным управлением КНР.

Как отмечают эксперты, полученные показатели существенно превышают ожидания. Так, аналитики прогнозировали рост экспорта в июне до 8,9% с 8,7% в мае, а также замедление импорта с 14,8% в мае до 14,5%.Сальдо торгового баланса Китая в июне достигло 42,7 млрд долларов. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в прошлом месяце увеличился на 2,3% в годовом выражении после падения на 3,7% в мае.

Если проанализировать ситуацию по итогам первого полугодия, то за шесть месяцев 2017 года экспорт вырос на 8,5%, а импорт показал рост в 18,9%. Общий объем внешней торговли с января по июнь вырос на 13%.

По данным таможенного управления Китая, поставки товаров из Китая в Россию за период с января по июнь текущего года выросли на 22,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. При этом импорт из России в Китай в первом полугодии 2017 года вырос на 29,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2016 года.

Напомним, по итогам минувшего года экспорт Китая снизился на 7,7% - до 2,097 трлн долларов. Падение объемов импорта в минувшем году составило 5,5% - до 1,587 трлн долларов.