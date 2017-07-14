Россиянин решил продать грязь с «Нашествия» по сходной цене

Необычное объявление появилось на Avito

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Необычное объявление было размещено 12 июля на Avito. Пользователь по имени Александр, представляющий компанию «Ремспецэнергомаш», предлагает приобрести за 1 тыс. рублей баночку грязи с музыкального фестиваля «Нашествие», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Также было сказано, что товар могут доставить «Почтой России». Иными словами, предприимчивый мужчина, проживающий в населенном пункте Конаково в Тверской области, набрал грязи и выставил ее на продажу. «В долгие, серые, трудовые будни — это то, что будет возвращать вас в мир позитивных впечатлений и эмоций», говорится в объявлении. Как стало известно, нашелся один покупатель, который решил на себе испробовать действие «целебной тверской грязи».

Напомним, в этом году рок-фестиваль «Нашествие» практически утонул в грязи. Дело в том, что сильные дожди размыли дороги и площадки и парковку. ГУ МЧС по Тверской области пришлось с помощью спецтехники эвакуировать автомобили с парковки.