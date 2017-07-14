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Общество

На улице Тобольской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей

С начала года установлено и заменено порядка 900 знаков и информационных табличек
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Тобольской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе домов №23 строение 2 и №25 по улице Тобольской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено порядка 900 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, приближении и границах наземных пешеходов и т. д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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