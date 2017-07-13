Вода крупнейшего озера Приморья не прошла лабораторные испытания

Обнаружено превышение ПДК по гигиеническим нормативам

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Эксперты Роспотребнадзора Приморья обнаружили в 8 образцах воды из мест массового отдыха приморцев превышение максимально допустимых показателей по гигиеническим нормативам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заборы были произведены с 3 по 7 июля. Был проведен отбор 43 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 28 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 25 проб - по санитарно-химическим, 16 проб по паразитологическим и 11 – по вирусологическим показателям.

Из 28 проб морской воды, исследованной на микробиологические показатели, в 8 пробах регистрируется не соответствие гигиеническим нормативам. Превышение гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрировано в городах Артем (бухта Муравьиная) и Спасск-Дальний (озеро Силикатное). В морской воде и поверхностных водоемах патогенные и условно-патогенные микроорганизмы не обнаружены.

В озерах Силикатное (Спасск-Дальний) и Ханка (село Новосельское) регистрируется повышенное содержание взвешенных веществ.

Все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.