«Огни города» представляет центр современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 14 июля, в центре современного искусства «Артжэтаж» (Океанский проспект, 9) представят «Огни города». Торжественная церемония открытия персональной выставки фотографа Павла Ванифатова состоится в 16:30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Горожане увидят вечерний и ночной Владивосток, на фотографиях - город при свете уличных фонарей, дома и море, освещённые лучами солнца на закате, огни кораблей и мостов, улицы и проспекты, залитые лунным светом. Павел Ванифатов посвящает выставку 157-й годовщине основания Владивостока.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Огни города» жителей и гостей приморской столицы. Режим работы: среда-воскресенье с 10 до 19 часов. Вернисаж будет работать до 31 июля. Вход свободный.