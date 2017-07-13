17:34, 13 июля "Конец света" наступил во Владивостоке (Фото)
В подъезде жилого дома во Владивостоке обнаружен труп мужчины 16:54, 13 июля В подъезде жилого дома во Владивостоке обнаружен труп мужчины
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня 15:44, 13 июля «Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня (Фото)
Новостная лента
Июль, 13 четверг
23:46
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
23:46
​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса Эксклюзив
23:46
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
23:45
«Огни города» представляет центр современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
22:40
Юных горожан приглашают к участию в конкурсе поделок «Мой любимый Владивосток»
21:26
Во Владивостоке продолжается школьная эстафета «Служу России!» Фото
20:19
Приём заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус» продолжается во Владивостоке
19:34
С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконных рекламных конструкций
18:16
Спортсмены муниципальной школы единоборств заняли призовые места на международном чемпионате по тхэквондо Фото
18:01
Уникальное производство ореха кешью открыли в свободном порту Владивосток Фото
17:53
Вода крупнейшего озера Приморья не прошла лабораторные испытания
17:34
"Конец света" наступил во Владивостоке Фото
17:34
Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели
17:34
Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока Фото
17:20
Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте Видео
17:11
Во Владивостоке обнаружен больной холерой иностранный журналист
17:06
Угонщиков фур будут судить во Владивостоке
16:54
В подъезде жилого дома во Владивостоке обнаружен труп мужчины
16:40
Двухлетний ребенок утонул в ванне в Приморье
16:28
Владивосток масштабно ремонтирует дороги Фото
16:19
Почти весь обесточенный поселок Кировский подключили к электричеству
16:09
Бешеного браконьера разыскивают в Приморье
15:59
Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT Фото
15:52
С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
15:44
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня Фото
15:31
Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте Эксклюзив
15:22
Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий Эксклюзив
15:10
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми
14:59
Женщина спровоцировала ДТП в Приморье
14:46
В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД
14:34
Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты
14:21
Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка Видео
13:59
В приморском селе животные остались без корма
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4163 (102) от 13 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приговоренные к демонтажу
ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает
Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта
Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей
Общегородская ярмарка работает до 19 часов
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

«Огни города» представляет центр современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 14 июля, в центре современного искусства «Артжэтаж» (Океанский проспект, 9) представят «Огни города». Торжественная церемония открытия персональной выставки фотографа Павла Ванифатова состоится в 16:30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Горожане увидят вечерний и ночной Владивосток, на фотографиях - город при свете уличных фонарей, дома и море, освещённые лучами солнца на закате, огни кораблей и мостов, улицы и проспекты, залитые лунным светом. Павел Ванифатов посвящает выставку 157-й годовщине основания Владивостока.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Огни города» жителей и гостей приморской столицы. Режим работы: среда-воскресенье с 10 до 19 часов. Вернисаж будет работать до 31 июля. Вход свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Юных горожан приглашают к участию в конкурсе поделок «Мой любимый Владивосток»
22:40, 13 июля 2017 Юных горожан приглашают к участию в конкурсе поделок «Мой любимый Владивосток»

Победители будут объявлены 22 июля

Во Владивостоке продолжается школьная эстафета «Служу России!»
21:26, 13 июля 2017 Во Владивостоке продолжается школьная эстафета «Служу России!»

Эстафета состояла из четырех этапов

С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконных рекламных конструкций
19:34, 13 июля 2017 С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконных рекламных конструкций

После демонтажа подобные конструкции отправляют на склад временного хранения

Вода крупнейшего озера Приморья не прошла лабораторные испытания
17:53, 13 июля 2017 Вода крупнейшего озера Приморья не прошла лабораторные испытания

Обнаружено превышение ПДК по гигиеническим нормативам

Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели
17:34, 13 июля 2017 Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели

Край находится во власти циклона

Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT
15:59, 13 июля 2017 Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT

Банк проверит адаптацию и доступность своих услуг и сервисов для людей с инвалидностью

Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий
15:22, 13 июля 2017 Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали более 280 нарушений ПДД