Юных горожан приглашают к участию в конкурсе поделок «Мой любимый Владивосток»

Победители будут объявлены 22 июля

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Независимая общественная организация «Домовой контроль» завершает прием работ на конкурс детских поделок «Мой любимый Владивосток». Для участия в нем приглашаются юные жители приморской столицы в возрасте от 4 до 15 лет. Победители конкурса будут награждены подарочными сертификатами в магазины игрушек, сообщает РИА VladNews со ссылкой администрацию города.

Условия конкурса просты: необходимо до 17 июля на электронную почту dom-kontrol@mail.ru направить заявку с указанием Ф.И.О. автора или авторов работы, возраст, адрес и контактный телефон, а также фотографию поделки. При выполнении работы приветствуется участие в ее создании всех членов семьи и наличие сопроводительной истории на тему «За что я люблю Владивосток».

«Мы хотим, чтобы горожане так же бережно относились к Владивостоку, как к своему дому. А отношение к родному городу и краю закладывается в юном возрасте. Приглашаем ребят сделать подарок любимому городу своими руками и принять участие в нашем конкурсе», – отметила руководитель «Домового контроля» и главный эксперт школы жилищного просвещения «Управдом» Наталья Войновская.

В состав жюри конкурса вошли Наталья Войновская (руководитель общественной организации «Домовой контроль»), Роман Ершов (член Совета общественной организации «Домовой контроль»), Марина Овчинникова (доцент кафедры рисунка и живописи ВГУЭС, художник-дизайнер). Оцениваться работы будут по следующим критериям: красота и выразительность, аккуратность и качество исполнения, оригинальность.

Призеры будут определены по двум возрастным категориям: дети от 4 до 9 лет и от 10 до 15 лет. В каждой возрастной группе будут определены три лучшие работы, их авторы будут награждены следующими призами:

1 место – сертификат в магазин игрушек на 3 тыс. рублей,

2 место – сертификат в магазин игрушек на 2 тыс. руб.,

3 место – сертификат в магазин игрушек на 1 тыс. руб.

Авторов необычных творческих работ, не занявших призовые места, ждут поощрительные подарки.

Победители будут объявлены 22 июля. Телефон для справок: 254-52-77. Подробности – на сайте общественной организации «Домовой контроль» www.dom-kontrol.ru.