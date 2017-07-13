Конец света наступил во Владивостоке 17:34, 13 июля Конец света наступил во Владивостоке (Фото)
Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели 17:34, 13 июля Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели
Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока 17:34, 13 июля Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока (Фото)
Новостная лента
Июль, 13 четверг
17:42
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
17:42
​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса Эксклюзив
17:42
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
17:34
Конец света наступил во Владивостоке Фото
17:34
Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели
17:34
Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока Фото
17:20
Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте Видео
17:11
Во Владивостоке обнаружен больной холерой иностранный журналист
17:06
Угонщиков фур будут судить во Владивостоке
16:54
В подъезде жилого дома во Владивостоке обнаружен труп мужчины
16:40
Двухлетний ребенок утонул в ванне в Приморье
16:28
Владивосток масштабно ремонтирует дороги Фото
16:19
Почти весь обесточенный поселок Кировский подключили к электричеству
16:09
Бешеного браконьера разыскивают в Приморье
15:59
Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT Фото
15:52
С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
15:44
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня Фото
15:31
Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте Эксклюзив
15:22
Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий Эксклюзив
15:10
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми
14:59
Женщина спровоцировала ДТП в Приморье
14:46
В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД
14:34
Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты
14:21
Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка Видео
13:59
В приморском селе животные остались без корма
13:48
«Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности
13:46
Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт Видео
13:33
Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото
13:21
Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке
13:10
Пьяный житель Владивостока избил и облил кислотой беременную сожительницу
12:59
Иностранец незаконно приезжал в Приморье для реализации коммерческой деятельности
12:42
Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые
12:33
ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4163 (102) от 13 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приговоренные к демонтажу
ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает
Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта
Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей
Общегородская ярмарка работает до 19 часов
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Во Владивостоке обнаружен больной холерой иностранный журналист

Отработаны действия специалистов в рамках подготовки к ВЭФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, биологической, химической и радиационной безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума Роспотребнадзором Приморья проведены межведомственные учения по локализации и ликвидации завозного очага холеры во Владивостоке, с целью обеспечения готовности органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, кампуса Дальневосточного Федерального университета к проведению оперативных мероприятий в очаге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно замыслу учений, выявленный в гостинице больной иностранец, журналист информационного агентства, прибыл во Владивосток для освещения событий ВЭФ.

В ходе учений отработаны практические действия участников по организации и проведению санитарно-противоэпидемических, профилактических, диагностических, лечебных и административных мероприятий в очаге по месту выявления, в холерном госпитале и изоляторе, проведению эпидемиологического расследования.

Участники учений продемонстрировали задействование схем оповещения, сбор эпидемиологического анамнеза, эвакуацию больного из гостиницы в холерный госпиталь, перепрофилирование стационара для изоляции контактных лиц и провизорных больных, отбор материала от людей и проб из объектов внешней среды для исследований, введение ограничительных мероприятий и обеспечение усиленной охраны в очаге, проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции помещений, имущества, транспорта. Проработаны вопросы выявления контактных лиц органами и учреждениями Роспотребнадзора и здравоохранения, лабораторного обследования и медицинского наблюдения, действия по обеспечению и контролю биологической безопасности при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности, использованию противоэпидемического имущества, средств индивидуальной защиты, средств экстренной профилактики, соблюдению режима передвижения, поточности условно инфицированных лиц и объектов.

В подготовке и проведении учений приняли участие руководители и специалисты КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», КГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Владивостока», ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора, сотрудники Дальневосточного Федерального университета, другие заинтересованные организации, обеспечивающие эксплуатацию и охрану объектов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Участница реалити-проекта
15:31, 13 июля 2017 Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока выиграла конкурс

Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые
12:42, 13 июля 2017 Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые

Специалисты провели исследование

Сахар приводит к эмоциональному истощению, - ученые
02:31, 13 июля 2017 Сахар приводит к эмоциональному истощению, - ученые

Специалисты провели исследование

Большинство россиян могут легко отказаться от курения, - ученые
00:11, 13 июля 2017 Большинство россиян могут легко отказаться от курения, - ученые

Российские генетики провели исследование

​Владивостокский тату-мастер: Люблю делать людям больно!
12:58, 12 июля 2017 ​Владивостокский тату-мастер: Люблю делать людям больно!

Корреспондент РИА VladNews решил узнать, что вдохновляет разных тату-мастеров на «подвиги»

Ученые опровергли основные мифы о мытье рук
04:26, 12 июля 2017 Ученые опровергли основные мифы о мытье рук

Специалисты провели исследование

Кофе продлевает жизнь, - ученые
01:14, 12 июля 2017 Кофе продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование