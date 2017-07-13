Во Владивостоке обнаружен больной холерой иностранный журналист

Отработаны действия специалистов в рамках подготовки к ВЭФ

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, биологической, химической и радиационной безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума Роспотребнадзором Приморья проведены межведомственные учения по локализации и ликвидации завозного очага холеры во Владивостоке, с целью обеспечения готовности органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, кампуса Дальневосточного Федерального университета к проведению оперативных мероприятий в очаге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно замыслу учений, выявленный в гостинице больной иностранец, журналист информационного агентства, прибыл во Владивосток для освещения событий ВЭФ.

В ходе учений отработаны практические действия участников по организации и проведению санитарно-противоэпидемических, профилактических, диагностических, лечебных и административных мероприятий в очаге по месту выявления, в холерном госпитале и изоляторе, проведению эпидемиологического расследования.

Участники учений продемонстрировали задействование схем оповещения, сбор эпидемиологического анамнеза, эвакуацию больного из гостиницы в холерный госпиталь, перепрофилирование стационара для изоляции контактных лиц и провизорных больных, отбор материала от людей и проб из объектов внешней среды для исследований, введение ограничительных мероприятий и обеспечение усиленной охраны в очаге, проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции помещений, имущества, транспорта. Проработаны вопросы выявления контактных лиц органами и учреждениями Роспотребнадзора и здравоохранения, лабораторного обследования и медицинского наблюдения, действия по обеспечению и контролю биологической безопасности при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности, использованию противоэпидемического имущества, средств индивидуальной защиты, средств экстренной профилактики, соблюдению режима передвижения, поточности условно инфицированных лиц и объектов.

В подготовке и проведении учений приняли участие руководители и специалисты КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», КГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Владивостока», ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора, сотрудники Дальневосточного Федерального университета, другие заинтересованные организации, обеспечивающие эксплуатацию и охрану объектов.