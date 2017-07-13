Во Владивостоке продолжается школьная эстафета «Служу России!»

Эстафета состояла из четырех этапов

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В пришкольных лагерях Владивостока продолжается серия спортивно-патриотических мероприятий «Служу России!». В среду, 12 июля, участниками летней эстафеты, которую организуют специалисты Молодежного ресурсного центра, стали 60 ребят из школ № 60 и 63, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Эстафета в 63-й школе стала первой на территории Советского района. Специалист молодежного центра Артем Пономаренко разбил ребят на четыре команды, при этом в одном «взводе» оказались мальчишки и девчонки из разных пришкольных лагерей.

«Мы специально сделали смешанные команды, чтобы познакомить друг с другом ребят, которые живут по соседству – школы находятся рядом друг с другом, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков. – Также одна из задач соревнований – привить подросткам навыки здорового образа жизни, воспитать чувство патриотизма и уважения к Вооруженным Силам России».

Эстафета состояла из четырех этапов: отжимания от пола, надевания противогаза, метания учебных гранат и знакомства с воинскими званиями российской армии. Всем командам по итогам соревнования вручены грамоты от организаторов.

Сегодня патриотическая спортивная эстафета с элементами ГО «Служу России» состоится в школе № 52 (встречаются школы № 52 и 19), 20 июля – в школе №50 (встречаются школы № 81 и 50).

Информация для начальников пришкольных лагерей. Эстафета «Служу России!» проходит бесплатно, но по предварительной договоренности. Оставить заявку можно по тел. 222-22-94.