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Приём заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус» продолжается во Владивостоке

Фестиваль пройдет в три этапа
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус». Участвовать в нём могут актёры, вокалисты и танцоры. В состав жюри отборочного этапа фестиваля войдут авторитетные представители творческого сообщества Владивостока. Так, возглавит жюри заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Оценивать творческие способности участников будут руководитель инструментального квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая, руководитель хореографического ансамбля «Пульс» МГУ им. Невельского, шоу-балета «Мидэнс» Наталья Федореева, руководитель вокальной группы «Cover» Антонина Токликишвили, солист эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского Алексей Виноградов

Напомним, организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения в четырёх номинациях фестиваля:

  • художественное чтение стихов В. Высоцкого;
  • театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут) связанных с творчеством В. Высоцкий;
  • вокальное исполнение песен В. Высоцкого;
  • хореография и пластика под музыку В. Высоцкого.

Для того чтобы принять участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус», необходимо до 15 июля направить заявку (форма прилагается) на адрес электронной почты: info@pmvl.ru. Или по адресу - Океанский проспект, 54, офис 315 В. Справки по тел.: 292-50-20, 230-22-99 - Надежда Олеговна Журавлёва.

Пройдёт фестиваль «Парус» в три этапа. Отборочный – открытое прослушивание горожан, подавших заявки. К слову, участники, у которых нет возможности присутствовать на прослушивании, могут вместе с заявкой предоставить видеозапись своего выступления. Следующий этап – подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу. Завершится «Парус» гала-концертом и награждением победителей 28 июля на набережной Спортивной гавани. Общий призовой фонд - 40 тысяч рублей.

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров - конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. Дополнили впечатления оригинальные декорации в стиле «модерн». Всё это сделало гала-концерт по-настоящему ярким и зрелищным. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей - стал Михаил Гарчев, представивший композицию «Кони привередливые».

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