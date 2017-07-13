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С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконных рекламных конструкций

После демонтажа подобные конструкции отправляют на склад временного хранения
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

С начала года во Владивостоке демонтировано 250 незаконно размещенных рекламных конструкций. Как сообщили в управлении наружной рекламы и информации администрации города, это больше, чем было демонтировано в краевом центре за весь 2016 год. Тогда эта цифра была равна 213 конструкциям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Накануне, 12 июля, силами подрядной организации – муниципального унитарного предприятие (МУП) «Содержание городских территорий» – большой рекламный щит был демонтирован на улице Пушкинской в районе дома № 47. Работы были выполнены согласно муниципальному заказу и финансировались за счет городского бюджета. Еще год назад хозяину конструкции предписали убрать ее самостоятельно, но реакции не последовало. Решение о сносе приняла городская комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов. На ликвидации рекламного щита было задействовано две специализированные автомашины, объем работ оценен в 6 тысяч рублей.

«В свое время этот рекламный щит был установлен согласно разрешению и действующего договора с администрацией города, – пояснила начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова.Но срок договора истек и не был пролонгирован и, как следствие, данная конструкция не внесена в схему размещения рекламных конструкций Владивостокского городского округа. Поэтому по решению комиссии щит демонтирован».

После демонтажа подобные конструкции отправляют на склад временного хранения. За выполненные работы и складское хранение собственникам щитов выставляют счет на оплату понесенных расходов. Если затраты не оплачиваются добровольно, администрация города взыскивает их через суд.

Информация о выявленных незаконно размещенных рекламных конструкциях размещается на официальном сайте администрации города в рубрике «Реклама» http://www.vlc.ru/life_city/reklama/

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