Страсть к большегрузам грозит обернуться реальным сроком

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Угонщиков фур будут судить во Владивостоке: на скамью подсудимых в Ленинском районном суде приморской столицы сядут члены криминального дуэта, промышлявшего во Владивостоке с апреля по июнь 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Прокурор утвердил обвинительное заключение по статьям 158 и 326 УК РФ.

По версии следствия, за несколько месяцев местные жители угнали четыре грузовика иностранного производства. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей.

Согласно заранее распределенным ролям, один из злоумышленников взламывал двери и замок зажигания большегрузов, после чего угонял транспортные средства с места их стоянки. Второй фигурант, двигаясь на своем легковом автомобиле, просматривал заранее маршрут следования и предупреждал по рации подельника о наличии постов ДПС.

Похищенные автомобили преимущественно отгонялись злоумышленниками в безлюдное место в районе поселка Соловей Ключ Надеждинского района.

Все угнанные транспортные средства были обнаружены правоохранительными органами и возвращены их владельцам. В рамках расследования уголовного дела на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму 5,1 миллиона рублей.