Спортсмены муниципальной школы единоборств заняли призовые места на международном чемпионате по тхэквондо

С 1 по 8 июля в городе Чунчеоне (Республика Корея) проходил открытый международный рейтинговый турнир по тхэквондо. В этом году участие в нем приняли 2500 спортсменов из 63 стран мира. В составе сборной Приморского края на турнире выступили воспитанники муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
В соревнованиях приняли участие победители и призеры недавно проходившего (с 24 по 30 июня) в Южной Корее чемпионата мира по тхэквондо. Спортсмены состязались в разделах керуги (соревновательные поединки), пхумсэ (демонстрация технических комплексов) и кьекпа (разбивание твердых предметов).
По итогам шести дней соревнований спортсмены из Владивостока показали следующие результаты:
1. Владислав Балобаев – 2 место;
2. Михаил Курбатов – 2 место;
3. Андрей Полянский – 2 место;
4. Вячеслав Андреев – 3 место;
5. Олеся Лёвина – 3 место.
В состав приморской делегации также вошли тренеры отделения тхэквондо муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока Денис Лебедев, Сергей Карпенко и Владимир Савельев.