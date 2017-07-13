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Спорт

Спортсмены муниципальной школы единоборств заняли призовые места на международном чемпионате по тхэквондо

Участие в соревновании приняли 2500 спортсменов из 63 стран мира
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

С 1 по 8 июля в городе Чунчеоне (Республика Корея) проходил открытый международный рейтинговый турнир по тхэквондо. В этом году участие в нем приняли 2500 спортсменов из 63 стран мира. В составе сборной Приморского края на турнире выступили воспитанники муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В соревнованиях приняли участие победители и призеры недавно проходившего (с 24 по 30 июня) в Южной Корее чемпионата мира по тхэквондо. Спортсмены состязались в разделах керуги (соревновательные поединки), пхумсэ (демонстрация технических комплексов) и кьекпа (разбивание твердых предметов).

По итогам шести дней соревнований спортсмены из Владивостока показали следующие результаты:

1. Владислав Балобаев – 2 место;

2. Михаил Курбатов – 2 место;

3. Андрей Полянский – 2 место;

4. Вячеслав Андреев – 3 место;

5. Олеся Лёвина – 3 место.

В состав приморской делегации также вошли тренеры отделения тхэквондо муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока Денис Лебедев, Сергей Карпенко и Владимир Савельев.

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