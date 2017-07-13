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Вероятность грозовых дождей в Приморье сохранится до конца недели

Край находится во власти циклона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке уже несколько дней в разных районах города значительно отличается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Так, в некоторых районах наблюдается моросящий туман, лишь слегка ослабевающим в середине дня, а температура воздуха здесь не намного превышает ночную, в других же уже утром прорывается солнце и воздух прогревается до +27…+29 °C.

Сегодня, 13 июля, погода существенно не изменится. Новые фронтальные разделы приблизятся к Приморью. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, порывистый ветер. На южном побережье очаги тумана, ослабевающего в середине дня. Температурный фон без изменения.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, местами туман. Вечером возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в разных районах города +23…+27 °C, в пригороде до +32 °C.

Завтра циклон останется на прежнем месте. Высока вероятность того, что в его системе сформируется новый фронтальный раздел, который будет смещаться к Приморскому краю и вызовет очередную порцию ливневых дождей. Возможны грозы. Температура воздуха ночью местами повысится на 2–3 градуса и составит +12…+23 °C. Максимальная температура днём от +19 °C до +35 °C.

Во Владивостоке в начале ночи возможен небольшой дождь. Утром местами морось, туман, ослабевающий в середине дня. Температура ночью +18…+21 °C, днём +23…+26 °C, в пригороде до +32 °C.

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