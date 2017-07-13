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Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте

Помочь нельзя пройти
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Что делать, если на улице к вам обратился инвалид-колясочник?

Уделить внимание — первый и главный шаг.
Казалось бы, легко, но именно об этом хоть раз забывал каждый из нас, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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