Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте

Помочь нельзя пройти

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Что делать, если на улице к вам обратился инвалид-колясочник?

Уделить внимание — первый и главный шаг.

Казалось бы, легко, но именно об этом хоть раз забывал каждый из нас, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.