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Фоторепортажи

Владивосток масштабно ремонтирует дороги

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ведется масштабный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году ремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). 

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте ремонта в районе улицы Луговой. 

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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