Уникальное производство ореха кешью открыли в свободном порту Владивосток

Корреспондент РИА VladNews узнал все секреты орехопроизводства

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Компания "Кор Индустри" в статусе резидента свободного порта Владивосток запустила производство по переработке кешью во Владивостоке. Проект компании уникален и не имеет аналогов производства. На производственном цехе побывал и корреспондент РИА VladNews, чтобы подробно посмотреть, как именно кешью проходит обработку.

Основные поставщики сырья кешью на мировой рынок - Вьетнам и Индия. Однако генеральный директор компании "Кор Индустри" Максим Коренев сообщил, что в ближайшее время свою собственную плантацию они собираются открыть в Камбоджи. Также, в ходе экскурсии, генеральный директор подробно описал все этапы переработки ореха кешью.

"Когда сырье поступает в цех, оно проходит сортировку. Сырье разной калибровки: есть большие, маленькие орехи, ломаные и половинки. Какой-то из орехов в дальнейшем пойдёт на расфасовку. Далее орех проходит процесс отпаривания, после чего продукт отправляется на охлаждение. Далее проходит процесс сушки для того, чтобы при расколке ореха было меньше ломов, было меньше технических повреждений. А отпаривание нужно для того, чтобы внутреннее ядро кешью лучше отошло от стен скорлупы. После всех этих процедур продукт направляется в расколочный цех, где механическим путем орех расщелкивают",- сообщил Максим Коренев.

На сегодняшний день в среднем два сотрудника компании могут в день расколоть около 650-700 килограммов ореха. Однако, учитывая то, что предприятие недавно появилось в Приморье, Максим Коренев сообщил, что и дальше планирует расширять границы, и уже предприятие сможет расколоть в день более тонны кешью.

В среднем, стоимость кешью за один килограмм на рынке Владивостока составляет более 700 рублей. Однако в ходе пресс-тура сообщили, что в этом году стоимость повысится.

Стоит отметить, что компания планирует наладить производство не только ореха высокого качества, но и масла, пасты и других видов продукции, полученной из кешью. Высококачественный продукт будет реализован на внутреннем рынке России, а жители Владивостока уже в ближайшее время смогут приобрести продукцию "KOR NUTS" в торговых точках города.