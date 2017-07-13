Двухлетний ребенок утонул в ванне в Приморье 16:40, 13 июля Двухлетний ребенок утонул в ванне в Приморье
Владивосток масштабно ремонтирует дороги 16:28, 13 июля Владивосток масштабно ремонтирует дороги (Фото)
С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех 15:52, 13 июля С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
Новостная лента
Июль, 13 четверг
16:50
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
16:50
​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса Эксклюзив
16:50
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
16:40
Двухлетний ребенок утонул в ванне в Приморье
16:28
Владивосток масштабно ремонтирует дороги Фото
16:19
Почти весь обесточенный поселок Кировский подключили к электричеству
16:09
Бешеного браконьера разыскивают в Приморье
15:59
Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT Фото
15:52
С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
15:44
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня Фото
15:31
Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте Эксклюзив
15:22
Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий Эксклюзив
15:10
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми
14:59
Женщина спровоцировала ДТП в Приморье
14:46
В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД
14:34
Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты
14:21
Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка Видео
13:59
В приморском селе животные остались без корма
13:48
«Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности
13:46
Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт Видео
13:33
Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото
13:21
Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке
13:10
Пьяный житель Владивостока избил и облил кислотой беременную сожительницу
12:59
Иностранец незаконно приезжал в Приморье для реализации коммерческой деятельности
12:42
Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые
12:33
ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав
12:20
Приморские подростки продолжают играть в опасные игры
12:09
Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону. Видео
11:59
Стихия обесточила несколько поселков в Приморье
11:52
Губернатор Приморья поехал разбираться с филиалом ДВФУ в Дальнегорске Видео
11:44
Необычная авария произошла во Владивостоке Эксклюзив
11:31
На таможнях Дальнего Востока продолжают скапливаться автомобили
11:22
Приморец сорвал золотую цепочку с шеи женщины
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4163 (102) от 13 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приговоренные к демонтажу
ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает
Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта
Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей
Общегородская ярмарка работает до 19 часов
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Почти весь обесточенный поселок Кировский подключили к электричеству

ЧП в Приморье ликвидируют ремонтные бригады
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Электроснабжение восстановлено почти во всех домах, отключенных от питания из-за возгорания на подстанции в Кировском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В течение двух часов часть отключенных домов подключили к питанию по резервным схемам. Продолжается работа по подключению оставшихся. В течение дня свет будет восстановлен во всем поселке», – отметили в департаменте энергетики, добавив, что параллельно ведутся ремонтные работы для восстановления постоянной рабочей схемы электроснабжения.

Напомним, 12 июля в 20:50 произошло возгорание на подстанции, из-за чего без электричества остались посёлок Кировский, где проживают почти четыре тысячи человек и расположено три санатория.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бешеного браконьера разыскивают в Приморье
16:09, 13 июля 2017 Бешеного браконьера разыскивают в Приморье

Вооруженный мужчина на мотоцикле убил пятнистого оленя и ранил инспектора охотнадзора

Женщина спровоцировала ДТП в Приморье
14:59, 13 июля 2017 Женщина спровоцировала ДТП в Приморье

Три человека получили травмы

В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД
14:46, 13 июля 2017 В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД

Мужчина второй раз попался в алкогольном опьянении

Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты
14:34, 13 июля 2017 Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В приморском селе животные остались без корма
13:59, 13 июля 2017 В приморском селе животные остались без корма

Пожар уничтожил стога сена

Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото
13:33, 13 июля 2017 Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото

Злоумышленник сознался в совершении еще 11 аналогичных преступлений

Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке
13:21, 13 июля 2017 Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке

Рулевой микроавтобуса не выдержал безопасный боковой интервал