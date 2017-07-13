Почти весь обесточенный поселок Кировский подключили к электричеству

ЧП в Приморье ликвидируют ремонтные бригады

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Электроснабжение восстановлено почти во всех домах, отключенных от питания из-за возгорания на подстанции в Кировском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В течение двух часов часть отключенных домов подключили к питанию по резервным схемам. Продолжается работа по подключению оставшихся. В течение дня свет будет восстановлен во всем поселке», – отметили в департаменте энергетики, добавив, что параллельно ведутся ремонтные работы для восстановления постоянной рабочей схемы электроснабжения.

Напомним, 12 июля в 20:50 произошло возгорание на подстанции, из-за чего без электричества остались посёлок Кировский, где проживают почти четыре тысячи человек и расположено три санатория.