Бешеного браконьера разыскивают в Приморье

Вооруженный мужчина на мотоцикле убил пятнистого оленя и ранил инспектора охотнадзора

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае разыскивают бешеного браконьера: вооруженный мужчина с поличным попался в руки инспекторов, но умудрился уйти от них, ранив одного из сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. ЧП произошло в Хасанском районе.

Инспекторы охотнадзора Анатолий Белов и Николай Шагов получили оперативную информацию о том, что в верховье реки Амба осуществляется незаконная охота. Там они и устроили засаду.

Браконьер был на мотоцикле, при попытке задержания он совершил наезд на инспекторов, оказал сопротивление, и, вооруженный ножом, скрылся в лесу.

На месте происшествия остался мотоцикл, а также сломанное ружье нарушителя и два мешка. Анатолию Белову пришлось покинуть место происшествия, так как нужно было срочно доставить в больницу напарника.

«В рюкзаке браконьера оказались пара свежесрезанных пантов, мясо пятнистого оленя, а также ружье 12 калибра и два снаряженных картечью патрона», – добавили в профильном департаменте Приморья.

Когда на место преступления прибыли сотрудники полиции, то мотоцикл уже не обнаружили. По всей видимости, браконьер воспользовался отсутствием на месте происшествия инспекторов и забрал свой транспорт.

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