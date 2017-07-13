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Общество

Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT

Банк проверит адаптацию и доступность своих услуг и сервисов для людей с инвалидностью
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сбербанк представил приморским журналистам высокотехнологичный симулятор физических ограничений организма GERontologic Test suit (GERT). Тест-драйв для представителей СМИ провели в офисе Молодежный в кампусе ДВФУ на острове Русский. В рамках проекта «Особенный банк», эко-системы продуктов и сервисов для людей с различными формами инвалидности, костюмы GERT путешествуют по всей стране. Этим летом они добрались до Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк. 

Участники тест-драйва примерили GERT и на 20 минут погрузились в мир приглушенных звуков, размытых изображений и скованных движений. В этом состоянии они постарались выполнить элементарные действия: произвести операции с банковской картой с помощью устройства самообслуживания. После чего единодушно пришли к мнению, что просто знать о проблемах людей с инвалидностью и испытать их на себе – это совершенно разные вещи.

«Мне кажется, я постарела лет на 40. Видно очень плохо, люди кажутся какими-то пятнами, в ногах, руках, а главное – в спине добавилось килограммов по 10. Я даже не думала, что люди с ограниченными возможностями чувствуют себя именно так», - поделилась впечатлениями участница тест-драйва Анастасия Добровольская.

Сбербанк уже проверил с помощью костюма адаптацию своих отделений в центральных регионах. И практически сразу же получил обратную связь. Те, кто проверял офисы Сбербанка в костюме GERT, отметили важность нескользкого и надежно закрепленного напольного покрытия, голосового оповещения при пользовании банкоматом, наличия шрифта Брайля на его клавиатуре, контрастности и цветности экрана, а также опознавательных знаков картоприемника.

Костюм GERT предназначен как для проверки адаптации сервисов банка, так и для повышения эмпатии сотрудников. Он был изобретен в Великобритании для студентов медицинских ВУЗов - для повышения эмпатии к пациентам. Из-за высокой эффективности его стали использовать крупные европейские компании.

GERT пробудет на Дальнем Востоке еще два месяца. За это время проверить свои услуги и сервисы на адаптивность для людей с особенностями сможет не только банк, но и другие компании и учреждения региона.

Справка

Костюм GERT — это технологичный симулятор различных форм инвалидности. Он имитирует ограничение слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Костюм изобрели в Великобритании по заказу медицинских вузов для подготовки врачей, изучения заболеваний, более эффективной диагностики и эмпатии к пациентам. Сбербанк единственный в России приобрел эти костюмы для проверки адаптации своих услуг и сервисов.

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