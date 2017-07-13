«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня

Илья Лагутенко решил вернуться к минимализму 90-х

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

«Мумий Тролль» привезет во Владивосток свето-музыкальное шоу мирового уровня, сообщает РИА VladNews. Шоу для концерта «Морская 20» во Владивостоке - так же, как и для концертов в Москве и Петербурге - осуществит одна из лучших медиастудий Европы: Sila Sveta.

Вот как об идее такого сотрудничества говорит сам Илья Лагутенко:

«Я принял очень важное решение отойти от обилия видеоконтента, которым мы последний десяток лет очень увлекались, - сказал Лагутенко. - Меняли жанр этого видео - от полудокументальных и клиповых историй к анимэ, увлекались абстрактными видеоинсталяциями, которые должны были концептуально работать с тем или иным альбомом. В концертах «Морская.20» мы решили, что видео может отдохнуть пока, и музыка должна работать вместе со светом. У меня всегда была такая мечта, что будет одна одинокая лампочка, а таких концертов много мы давали в «Морском» туре в конце 90-х, так вот одна лампочка тоже может светиться вместе с соло-гитарой или барабанной дробью.

Продакшн концертов «Морская.20» разработан и осуществляется студией Sila Sveta.





После десяти лет работы с различным видеоконтентом для концертов, я стал все больше склоняться к тому, что хочу видеть собственные выступления не перегруженными визуальной атрибутикой, а наоборот - минималистичными, но эффективными в художественном выражении. Я провел много переговоров с зарубежными и российскими специалистами в области световой сценографии. «Морская.20» стал хорошим поводом, чтобы снова примерить на себя категории концертов 90-х, когда в нашем распоряжении были только музыкальные инструменты и пара световых пушек. Я был очень рад, когда еще на стадии «виртуального знакомства» стало ясно, что c Sila Sveta нас связывают не только хорошие рекомендации друзей, но и полное взаимопонимание в реализации идей.

Для наших концертов в Москве, Питере и Владивостоке мы постарались выстроить программу таким образом, чтобы свет стал единым целым с песнями, но при этом зритель не испытывал дискомфорта, когда масштабные шоу начинают отвлекать вас от ваших собственных ожиданий. Мы бы хотели, чтобы такая концертная программа стала интерактивной для зрителя. Мне важно не поразить ваше воображение, а дать возможность полностью раствориться в любимых песнях и стать их частью. Кстати, для полной реализации этого нам может понадобиться «помощь зала», поэтому следите за нашими социальными сетями».





Sila Sveta - международная студия интерактивных медиа, где возможно буквально все. Самые невероятные и эксцентричные идеи здесь становятся реальностью. Для этого сначала рисуются сотни эскизов, пишутся дотошные сценарии и рисуются модели будущих инсталляций. Потом находится на рынке или даже создается нужная техника и оборудование. Потом устанавливаются декорации и идеи, в полном смысле слова, начинают работать. Так было с «Лебединым озером» на фасаде Большого Театра и куполом музея ВОВ, виртуальной реальностью Audi и светодиодным порталом Mercedes. Так будет и с «Мумий Троллем».