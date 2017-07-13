Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали более 280 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 70 ДТП, 54 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 9 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 15 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 21 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. Остановлено 5 авто, выехавших на полосу встречного движения.

45 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 48 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 53 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 68 авто.

Всего в среду, 12 июля, в приморской столице зарегистрировано 283 нарушения ПДД.