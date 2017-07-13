С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех 15:52, 13 июля С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня 15:44, 13 июля «Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня (Фото)
Участница реалити-проекта 15:31, 13 июля Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 13 четверг
16:11
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
16:11
​Следствие по делу Пушкарёва ищет новые способы давления на участников процесса Эксклюзив
16:11
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
16:09
Бешеного браконьера разыскивают в Приморье
15:59
Сбербанк привез на Дальний Восток уникальный костюм GERT Фото
15:52
С 26 июля суд бывшего вице-губернатора Приморья станет открытым для всех
15:44
«Мумий Тролль» привезет во Владивосток световое шоу мирового уровня Фото
15:31
Участница реалити-проекта "Дневник девушки" стала звездой в Ялте Эксклюзив
15:22
Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий Эксклюзив
15:10
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми
14:59
Женщина спровоцировала ДТП в Приморье
14:46
В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД
14:34
Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты
14:21
Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка Видео
13:59
В приморском селе животные остались без корма
13:48
«Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности
13:46
Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт Видео
13:33
Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото
13:21
Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке
13:10
Пьяный житель Владивостока избил и облил кислотой беременную сожительницу
12:59
Иностранец незаконно приезжал в Приморье для реализации коммерческой деятельности
12:42
Газированная вода может стать причиной ожирения, - ученые
12:33
ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав
12:20
Приморские подростки продолжают играть в опасные игры
12:09
Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону. Видео
11:59
Стихия обесточила несколько поселков в Приморье
11:52
Губернатор Приморья поехал разбираться с филиалом ДВФУ в Дальнегорске Видео
11:44
Необычная авария произошла во Владивостоке Эксклюзив
11:31
На таможнях Дальнего Востока продолжают скапливаться автомобили
11:22
Приморец сорвал золотую цепочку с шеи женщины
11:11
Пожар на элекроподстанции в Приморье оставил без света более 4 тысяч человек
11:07
Наркоман задержан в центре Владивостока
10:53
Стали известны подробности эксперимента с курортными сборами в России
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4163 (102) от 13 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приговоренные к демонтажу
ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает
Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта
Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей
Общегородская ярмарка работает до 19 часов
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке за сутки произошло 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали более 280 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 70 ДТП, 54 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 9 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 15 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 21 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. Остановлено 5 авто, выехавших на полосу встречного движения.

45 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 48 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 53 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 68 авто.

Всего в среду, 12 июля, в приморской столице зарегистрировано 283 нарушения ПДД.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми
15:10, 13 июля 2017 Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка
14:21, 13 июля 2017 Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка

Это совместный социальный проект депутата городской думы и местного бизнесмена

«Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности
13:48, 13 июля 2017 «Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности

В центре работают высококвалифицированные специалисты.

ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав
12:33, 13 июля 2017 ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав

Как заплатить вместо 2 000 рублей - 1 400?

Приморские подростки продолжают играть в опасные игры
12:20, 13 июля 2017 Приморские подростки продолжают играть в опасные игры

Дети забираются на крыши многоэтажек

Стихия обесточила несколько поселков в Приморье
11:59, 13 июля 2017 Стихия обесточила несколько поселков в Приморье

В настоящее время в районе проводятся восстановительные работы

На таможнях Дальнего Востока продолжают скапливаться автомобили
11:31, 13 июля 2017 На таможнях Дальнего Востока продолжают скапливаться автомобили

Из-за "кнопок ГЛОНАСС" число пропущенных в РФ автомобилей до сих пор меньше застопорившихся на таможенных складах