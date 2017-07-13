Женщина спровоцировала ДТП в Приморье

Три человека получили травмы

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 июля, в Уссурийске произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА UssurMedia.

Транспортное происшествие произошло утром в районе 11.10. За рулем иномарки находилась женщина, которое пренебрегла правилами ПДД, в результате чего произошло столкновение с автомобилем УАЗ. Иномарка получила серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель, ее пассажир и пассажир УАЗа.

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