Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми

В некоторых районах края пройдут грозовые дожди

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные погода в крае будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В Приморье пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. На побережье местами туман. Температура воздуха ночью +12…+22 °C, днём +28…+33 °C, на побережье +19…+24 °C.

Во Владивостоке будет преобладать облачная погода, туман, морось, временами переходящая в небольшой дождь. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +18…+20 °C. Дневная температура +21…+24 °C, в районах, менее подверженных выносу тумана и низкой облачности, воздух прогреется до +26…+29 °C.