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Во Владивостоке за день выросла антивандальная остановка

Это совместный социальный проект депутата городской думы и местного бизнесмена
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Депутат владивостокской городской думы Александр Юртаев и местный предприниматель сделали новую остановку в районе Тихой: теперь павильон на автобусной остановке на улице Добровольского обладает антивандальными свойствами - то есть, покрыт специальным слоем, позволяющим сохранить поверхность строения от разрушения и рисунков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "8 канал". Такая работа по замене остановочных павильонов ведется на многих остановках - но особенно важно это для жителей улицы Добровольского: рядом находится опасный поворот, в который могут войти далеко не все любители быстрой езды.

Возможно, отмечают монтажники, усиленная конструкция павильона и не спасёт строение от очередной ошибки городского гонщика, но точно защитит ожидающих автобус людей от местной переменчивой погоды. Ведь Тихая обращена к открытому морю, поэтому славится дождями, моросью  и крепкими ветрами.

- Мы этот микрорайон любим, здесь живём и у нас сегодня была проблема с остановкой на улице Добровольского 15, - сказал Александр Юртаев. - Это «Ласточкино гнездо» - так называется дом - и вот от строек АТЭС остались руины и недоделки. Или времени не хватает у кого-то, или просто средств… А здесь нашёлся предприниматель, с которым мы договорились. Я попросил: "Ну давай, сделаем остановку: я на Тихой, ты на Тихой живёшь... Пожалуйста, сделай". И «ПромСтройДВ» сегодня - в лице Алексея Григорьевича, которому огромное спасибо - согласился, и получился хороший социальный проект. Социальный проект, который сегодня вы видите, на глазах на ваших, в течение дня построен. Ещё световой день, а остановка уже стоит, и люди благодарны.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по благоустройству, ремонту дорог, тротуаров, подпорных стен, лестниц, остановочных пунктов и других объектов городской инфраструктуры проводятся регулярно по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

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