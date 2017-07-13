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В Приморье осужден злостный нарушитель ПДД

Мужчина второй раз попался в алкогольном опьянении
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что ранее водитель уже был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Попав второй раз в поле зрения сотрудников полиции, злостный нарушитель правил дорожного движения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении правонарушителя был составлен протокол управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

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