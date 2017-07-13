«Ростелеком» представил инструменты информационной безопасности

В центре работают высококвалифицированные специалисты.

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам услуги SOC (Sequrity Operations Center). Это решение обеспечивает защиту ресурсов клиентов в интернете и существенно снижает вероятность их недоступности, а значит, предотвращает финансовые и репутационные риски, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

В компании создан специализированный Центр кибербезопасности, который призван комплексно решать самые актуальные проблемы в области информационных угроз. Об этом представитель компании Денис Баскаков рассказал на IV Межрегиональной конференции «E-Yakutia 2017» в рамках секции «Безопасность в информационном обществе».

«В настоящее время ввиду активного развития сети интернет и новых технологий, информационной безопасности уделяется особое внимание», – говорит Денис Баскаков, менеджер проектов продуктового офиса «Информационная безопасность» МРФ Дальний Восток ПАО «Ростелеком». – Новые угрозы появляются каждый день, поэтому сегодня необходимо постоянно держать руку на пульсе и комплексно подходить к обеспечению информационной безопасности».

«Ростелеком» как федеральный оператор имеет широкий спектр возможностей для комплексного обеспечения информационной безопасности своих клиентов. Центр кибербезопасности занимается комплексной защитой информации, активно участвует в государственной программе информационной безопасности, помогает клиентам обеспечивать безопасность критичной информации, представляющей в том числе персональные данные, коммерческую, государственную и банковскую тайны.

В центре работают высококвалифицированные специалисты. А сотрудничество с лучшими российскими и мировыми вендорами позволяет быстро находить ответы на новые угрозы, возникающие в информационном пространстве.

Защита информационных систем «Ростелекомом» идет по принципу цикличности. Начинается она с процесса документирования и проектирования систем. На втором этапе происходит тестирование продукта,и только после этого начинается внедрение. Но на этом процесс сотрудничества с клиентами не заканчивается – отвечая за комплексную информационную безопасность, компания постоянно модернизирует систему и сопровождает ее.

«Услуги, которые мы предоставляем, уникальны тем, что оказываются в комплексе», - продолжает Денис Баскаков. – Мы можем помочь нашим клиентам защититься от DDOS атак, оказываем услуги SOC (SequrityOperationsCenter) и облачного ЦОД, внедряем для компаний и частных лиц облачное видеонаблюдение. Все эти процессы сопровождает штат профессионалов в области информационной безопасности. В этом направлении мы работаем уже давно и стоим на страже инфраструктуры системы «Электронное правительство» и клиентов «Национальной облачной платформы Ростелекома». Наша инфраструктура распределена от Калининграда до Владивостока, то есть мы можем оказывать услуги в любой точке России. С целью ускорения эволюции SOC «Ростелеком» ориентируется на мировой опыт, а также привлекает консультантов с признанным в мире опытом».

Услуга комплексной информационной безопасности доступна корпоративным клиентам во всех регионах Дальнего Востока. Подробную информацию можно получить на сайте компании www.rt.ru или по телефону: 8 800 200 3000