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Приморцы ночью из чужого дома похитили деньги и продукты

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы поселка Оленевод, которая сообщила, что в ночное время неизвестные лица проникли в ее дом, похитив деньги и продукты питания, злоумышленники скрылись. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 50 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую, осмотрели дом. Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом ночью, воспользовавшись отсутствием хозяйки. В это время на летней кухне находился ее родственник, который, услышав шум во дворе, попытался выйти, однако дверь была подперта снаружи. Приложив усилие, он вышел во двор, где увидел незнакомого мужчину. Между ними завязалась драка, в ходе которой злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения металлическим предметом. Когда с похищенным имуществом из дома вышел второй подозреваемый, налетчики скрылись.

В ходе розыска сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемых, ими оказались ранее судимые жители поселка Оленевод в возрасте 39 и 28 лет, который дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.

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