В приморском селе животные остались без корма

Пожар уничтожил стога сена

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В среду, 12 июля, в 15.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Халкидон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Горело сено в тракторной телеге.

В 15.50 пожар был локализован, а в 16.40 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.