В приморском селе животные остались без корма

В среду, 12 июля, в 15.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в селе Халкидон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Горело сено в тракторной телеге.
В 15.50 пожар был локализован, а в 16.40 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.