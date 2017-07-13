Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт

Сотни машин встали в обе стороны

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Огромная пробка образовалась вчера на трассе, ведущей в аэропорт. Движение прекратилось резко сразу на четырех полосах. Сотни машин встали в обе стороны. Автомобилисты долго гадали, что за масштабная авария могла случиться. Оказалось, виной всему работа подъемного крана. Новую опору для радаров и указателей в 16 часов дня. Только, почему-то, не учли время и 30 градусную жару. Застой автомобилей продолжался примерно полтора часа. Маленькие дети в автомобилях наравне со взрослыми изнывали от жары. Недовольным водителям сотрудники дорожной службы признались, что все работы согласованы. Правда, прохладнее от этого в автомобилях не стало, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.