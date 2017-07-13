Вор в Приморье вынес из квартиры 90 тысяч рублей и золото

Злоумышленник сознался в совершении еще 11 аналогичных преступлений

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы поселка Врангель, которая сообщила о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб превысил 90 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, воспользовавшись отсутствием хозяев, в ночное время суток проник в квартиру путем повреждения окна. Злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные украшения.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 45-летний жителя Находки, который дал признательные показания.

Злоумышленник сознался в совершении еще 11 аналогичных преступлений на территории Приморского края. Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.