Пожилой водитель устроил молодому травму головы во Владивостоке

Рулевой микроавтобуса не выдержал безопасный боковой интервал

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

59-летний водитель микроавтобуса устроил 23-летнему водителю легковушки травму головы в ДТП во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение автомобилей произошло около 18:30 в районе дома №125 по проспекту Красного Знамени. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не выдержал безопасную боковую дистанцию.

Микроавтобус двигался со стороны улицы Шилкинской в сторону улицы Котельникова. Произошло столкновение с двигавшимся по встречке Honda Fit. Пострадал водитель легковушки: у него диагностирован ушиб мягких тканей головы. Молодой человек направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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