Пьяный житель Владивостока избил и облил кислотой беременную сожительницу

Женщина получила серьезный вред здоровью

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей беременной сожительнице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление было совершено в октябре 2016 года по месту проживания фигуранта дела со своей сожительницей. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя на почве ревности, он умышленно ударил кулаком девушку в область лица, а затем вылил ей на голову и лицо содержимое бутылки уксусной кислоты. После чего обвиняемый нанес потерпевшей не менее 30 ударов руками и ногами по голове и телу.

После избиения злоумышленник и вовсе вытолкнул потерпевшую из квартиры на лестничную площадке, где девушке оказали помощь соседи.

В результате действий преступника у девушки были диагностированы травмы в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся «ушибленными» ранами лица и кровоподтеками «лица слева»; закрытой травмы грудной клетки - переломов III, IV, VI, VII ребер слева со смещением костных отломков, сопровождавшейся пневмотораксом; химического ожога: роговицы обоих глаз III степени, конъюнктивы обоих глаз II-III степени, лица, носоглотки, ротоглотки гортани, шеи, верхней половины туловища и верхних конечностей.

Сообщается, что примерно за неделю до случившегося девушка сообщила фигурантку дела о своей беременности.

Обвиняемый был заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.