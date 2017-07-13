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Иностранец незаконно приезжал в Приморье для реализации коммерческой деятельности

Злоумышленнику был введен запрет на выезд в Россию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Иностранный гражданин, 1985 г.р., признан виновным в пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено иностранным гражданином, в отношении которого с 2013 года уполномоченным органом введен временный запрет на въезд в Российскую Федерацию в связи с нарушением им режима пребывания на территории России.

Изменив установочные данные о личности в компетентных органах своего государства и получив новый паспорт, фигурант в течение 2016 года въезжал на территорию Российской Федерации с целью осуществления здесь коммерческой деятельности. В сентябре 2016 года, двигаясь на личном транспортном средстве заграничного следования, используя новый паспорт с измененными установочными данными, он в очередной раз незаконно пересек Государственную границу РФ через пункт пропуска «Пограничный – автомобильный».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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