Как заплатить вместо 2 000 рублей - 1 400?

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

ГИБДД Владивостока раскрыла секрет экономии на получении водительских прав: так, для того, чтобы заплатить за заветные "корочки" (при обмене или получении прав) только 1 400 рублей вместо 2 тысяч, достаточно воспользоваться сайтом Госуслуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причем, льготы доступны любому гражданину РФ: 30%-ная скидка доступна при подаче заявления через ЕПГУ (при условии оплаты пошлины через портал). А зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или обратившись с паспортом и СНИЛС в любой из МФЦ (Многофункциональные центры).

Граждане могут поставить автомобиль на учет, получить после обучения в автошколе новые права или обменять водительское удостоверение, узнать о своих штрафах и оплатить их в личном кабинете на сайте Госуслуг. Пользование сайтом значительно экономит время и финансы. А очереди здесь полностью исключены.