Стихия обесточила несколько поселков в Приморье

В настоящее время в районе проводятся восстановительные работы

Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

В Дальнереченском районе энергетики восстанавливают линию электропередачи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДРСК».

Минувшим днем сильный ветер оборвал провода в 15 пролетах, были повреждены опоры ЛЭП, просека линии завалена поломанными деревьями. Линия обеспечивает электроснабжение сел Любитовка, Савиновка, Дубровка, Ариадное, Пожига и часть села Малиново.

В настоящее время энергетики восстанавливают поврежденную линию электропередачи, протяженность которой составляет 40 километров. Восстановительные работы планируется завершить к вечеру 13 июня.

Стоит отметить, что проезд в населенные пункты затрудняют завалы из поломанных деревьев. Энергетики оказывают помощь дорожным службам в расчистке проездов.